1/8 финала чемпионата мира: расписание матчей, кто вышел из группы
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На ЧМ-2022 в Катаре завершился групповой этап. По его итогам 16 команд прошли в плей-офф, остальные сборные покинули чемпионат. 3 декабря стартует стадия 1/8 финала. Пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом.
3 декабря
- 18:00 мск. Нидерланды — США
- 22:00 мск. Аргентина — Австралия
4 декабря
- 18:00 мск. Франция — Польша
- 22:00 мск. Англия — Сенегал
5 декабря
- 18:00 мск. Япония — Хорватия
- 22:00 мск. Бразилия — Южная Корея
6 декабря
- 18:00 мск. Марокко — Испания
- 22:00 мск. Португалия — Швейцария
Экспресс с коэффициентом 21.60.
В ЦСКА рассказали, почему не вернули Вагнера Лава.
Прогноз на матч Нидерланды — США с коэффициентом 8.00.
Впервые с ЧМ-1994 ни одна сборная не набрала 9 очков в группе.
Прогноз на матч Аргентина — Австралия с коэффициентом 3.70.
Владимир Гранат допустил, что Испания могла специально проиграть Японии.
Комментарии
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