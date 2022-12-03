1/8 финала чемпионата мира: расписание матчей, кто вышел из группы

На ЧМ-2022 в Катаре завершился групповой этап. По его итогам 16 команд прошли в плей-офф, остальные сборные покинули чемпионат. 3 декабря стартует стадия 1/8 финала. Пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

3 декабря

18:00 мск. Нидерланды — США

22:00 мск. Аргентина — Австралия

4 декабря

18:00 мск. Франция — Польша

22:00 мск. Англия — Сенегал

5 декабря

18:00 мск. Япония — Хорватия

22:00 мск. Бразилия — Южная Корея

6 декабря

18:00 мск. Марокко — Испания

22:00 мск. Португалия — Швейцария

Экспресс с коэффициентом 21.60.

В ЦСКА рассказали, почему не вернули Вагнера Лава.

Прогноз на матч Нидерланды — США с коэффициентом 8.00.

Впервые с ЧМ-1994 ни одна сборная не набрала 9 очков в группе.

Прогноз на матч Аргентина — Австралия с коэффициентом 3.70.

Владимир Гранат допустил, что Испания могла специально проиграть Японии.