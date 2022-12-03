Аргентина — Австралия: прогноз Александра Вишневского на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Аргентина – Австралия.

Ставка 1: победа Аргентины всухую за 1.61.

Ставка 2: Месси забьёт за 1.70.

Ставка 3: Месси тотал больше 0.5 передачи за 2.63.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

«Сегодня говорим об Аргентине. Турнирный путь команды Скалони очень напоминает то, как в 2010 году сборная Испании выиграла чемпионат мира. Тогда испанцы также в первом матче проиграли Швейцарии. В этот раз Аргентина уступила Саудовской Аравии.

Затем Аргентина уверенно выиграла у Польши и Мексики со счётом 2:0 и каждый раз было минимум остроты у ворот аргентинцев. Это была та сама Аргентина, которая была на последнем Кубке Америки, где в четырёх из шести матчей были сухие победы.

Мне кажется, что ставка на сухую победу Аргентины будет актуальна и в матче 1/8 финала против Австралии, которая ярко прошла в плей-офф. Австралия продемонстрировала потрясающий прорыв. Десятилетиями команда и мечтать не могла про попадание на чемпионат мира. Однако в этот раз при прямолинейном футболе и без звёзд в составе у Австралии фактически нет шансов против Аргентины.

Австралия выиграла два матча, но, мне кажется, что лимит возможностей достиг максимума. Австралия уже выступила лучше, чем могла бы мечтать, но в целом объективный свой уровень команда уже превзошла. Дальше пройдёт Аргентина, которая легко расправится с таким соперником по плей-офф. Это просто подарок для команды Месси. История Аргентины против Саудовской Аравии уже не повторится.

В дополнение к первой ставке я возьму также гол Месси и передачу. В прошлом матче Месси не набрал очков, что уже удивительно. Мне кажется, что против слабенькой Австралии Месси улучшит свою статистику. Он бьёт пенальти и во второй раз вряд ли промажет, а также Лионель бьёт штрафные».

Экспресс с коэффициентом 21.60.

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