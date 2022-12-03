Нидерланды — США: где покажут матч 1/8 финала ЧМ-2022, во сколько начало

3 декабря на ЧМ-2022 по футболу в матче 1/8 финала встретятся сборные Нидерландов и США. Начало игры запланировано на 18:00 мск.
В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Эксперты считают фаворитами голландцев: поставить на победу Нидерландов можно с коэффициентом 1.95. Шансы США оценили коэффициентом 4.60, а ничья идёт за 3.40.
Сделать ставку на выход в 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерландов можно с коэффициентом 1.47. Выход в следующий раунд американцев оценён в 2.90.
Букмекеры считают, что матч Нидерланды — США не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.62.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.18. Гол голландцев оценивают в 1.27, а на то, что забьют американцы, можно поставить за 1.66.
Экспресс с коэффициентом 21.60.
Прогноз на матч Нидерланды — США с коэффициентом 8.00.
Футболисты сборной Уругвая накинулись на арбитров после матча с Ганой.
Прогноз на матч Аргентина — Австралия с коэффициентом 3.70.
- 3 декабря 2022
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:03
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
00:21
-
00:14
-
00:07
-
00:02
- 2 декабря 2022
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15