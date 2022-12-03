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Эксперты оценили шансы «Ак Барса» выиграть Кубок Гагарина после ухода Знарка

Эксперты оценили шансы «Ак Барса» выиграть Кубок Гагарина после ухода Знарка
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок покинул команду по собственному желанию. Казанцы приняли отставку наставника, поблагодарив его за работу в клубе.

Исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначен Юрий Бабенко. Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжают свою работу в прежнем статусе.

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Эксперты оценили шансы «Ак Барса» выиграть Кубок Гагарина после отставки Олега Знарка. На победу казанцев предлагают коэффициент 8.00.

Выше букмекеры оценивают вероятность победы в Кубке Гагарина трёх клубов. На «Металлург» дают 5.50, ЦСКА идёт с коэффициентом 5.50.

Основным кандидатом на победу остаётся СКА – за коэффициент 3.50.

«Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции. Под руководством Олега Знарка клуб в 36 матчах одержал 10 побед в основное время, пять — в овертайме и ещё одну — в серии буллитов. У «Ак Барса» на данный момент 38 очков. Знарок пришёл в казанскую команду летом 2022 года, заключив соглашение на один сезон.

Экспресс с коэффициентом 22.0.

Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса».

Воробьёв: для «Металлурга» психологически было очень важно обыграть ЦСКА.

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Назван основной кандидат на пост главного тренера «Ак Барса» после отставки Знарка.

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