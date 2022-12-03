1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре: все пары участников, когда матчи, расписание
Поделиться
На ЧМ-2022 в Катаре завершился групповой этап. По его итогам 16 команд прошли в плей-офф, остальные сборные покинули чемпионат. 3 декабря стартует стадия 1/8 финала. Пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
3 декабря
18:00 мск. Нидерланды — США
22:00 мск. Аргентина — Австралия
4 декабря
18:00 мск. Франция — Польша
22:00 мск. Англия — Сенегал
5 декабря
18:00 мск. Япония — Хорватия
22:00 мск. Бразилия — Южная Корея
6 декабря
18:00 мск. Марокко — Испания
22:00 мск. Португалия — Швейцария.
Экспресс с коэффициентом 22.0.
Сборная Уругвая не вышла в плей-офф ЧМ впервые за 20 лет.
Прогноз на матч Нидерланды — США с коэффициентом 8.00.
Вратарь «Краснодара»: Сторожук не прощался с командой.
Комментарии
- 3 декабря 2022
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:03
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
00:21
-
00:14
-
00:07
-
00:02
- 2 декабря 2022
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
Партнерский контент