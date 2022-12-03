Нидерланды — США: прогноз Павла Погребняка на матч 1/8 финала чемпионата мира

Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч ЧМ-2022 Нидерланды – США.

Ставка 1: победа Нидерландов со счётом 1:0 за 5.40.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча за 1.62.

Ставка 3: обе забьют – нет за 2.00.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

«Матч Нидерланды — США явно не самый лёгкий для прогноза. Начинается плей-офф чемпионата мира и шансов на ошибку уже нет.

Американцы не проиграли ни разу на этом турнире, мало забивают и практически не пропускают. США играют самоотверженно и дисциплинированно. Если надо сохранить результат, то это получается идеально.

Нидерланды также классно играют в обороне, а главная звезда команды Гакпо забивает почти в каждом матче. Думаю, игра получится осторожной и не самой результативной.

У меня три варианта ставок: победа Нидерландов со счётом 1:0, тотал меньше 2.5 мяча, а также то, что забьёт только одна из команд».

Экспресс с коэффициентом 22.0.

Где покажут матч Нидерланды — США.

Впервые с ЧМ-1994 ни одна сборная не набрала 9 очков в группе.

Прогноз на матч Нидерланды — США с коэффициентом 8.00.

Прогноз на матч Аргентина — Австралия с коэффициентом 3.70.