Нидерланды — США: прогноз Павла Погребняка на матч 1/8 финала чемпионата мира

Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч ЧМ-2022 Нидерланды – США.
Ставка 1: победа Нидерландов со счётом 1:0 за 5.40.
Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча за 1.62.
Ставка 3: обе забьют – нет за 2.00.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
«Матч Нидерланды — США явно не самый лёгкий для прогноза. Начинается плей-офф чемпионата мира и шансов на ошибку уже нет.
Американцы не проиграли ни разу на этом турнире, мало забивают и практически не пропускают. США играют самоотверженно и дисциплинированно. Если надо сохранить результат, то это получается идеально.
Нидерланды также классно играют в обороне, а главная звезда команды Гакпо забивает почти в каждом матче. Думаю, игра получится осторожной и не самой результативной.
У меня три варианта ставок: победа Нидерландов со счётом 1:0, тотал меньше 2.5 мяча, а также то, что забьёт только одна из команд».
Экспресс с коэффициентом 22.0.
Где покажут матч Нидерланды — США.
Впервые с ЧМ-1994 ни одна сборная не набрала 9 очков в группе.
Прогноз на матч Нидерланды — США с коэффициентом 8.00.
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