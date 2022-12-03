«Витязь» — «Северсталь»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» – «Северсталь».

Ставка: «Северсталь» не проиграет и тотал больше 4.5 мяча за 2.85.

«С одной стороны, «Витязь» имел перед предстоящим матчем на сутки больше времени. С другой – ему предстоит сыграть два матча за календарные сутки, причём второй будет не менее серьёзным: со «Спартаком».

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«Витязь» соседствует с «Северсталью» в турнирной таблице Западной конференции, но соседство это не слишком равноправное, поскольку соперники расположились по разные стороны виртуальной линии, закрывающей снизу зону плей-офф. Есть все предпосылки к тому, что именно эти две команды в итоге и разыграют последнюю путёвку в плей-офф от Запада.

«Витязь» набирает в сезоне 52,8% очков, причём в родных стенах этот показатель чуть выше – 55,3%. У «Северстали» в сезоне 47,3% очков, а в гостях чуть ниже – 44,7%. И у тех и у других разница некритична, команды в этом отношении достаточно универсальны. И обе имеют действующую серию из трёх поражений.

Серия между этими командами имеет ярко выраженный домашний уклон. В целом в серии ничья, а в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ на площадках «Витязя» (сколько их в КХЛ уже было, домашних площадок у «витязей»!), преимущество хозяев более чем двукратное: семь побед против трёх. Но при этом два последних домашних междусобойчика «Витязь» проиграл, как проиграл и уже сыгранный в этом сезоне матч, который прошёл в Череповце.

Учитывая всё вышеизложенное, точно не прогнозирую большого количества заброшенных шайб. Хорошо, если тотал превысит 4.5 шайбы. По итогам этого матча «Северсталь», даже если будет продолжать ошибаться направо и налево, наберёт минимум одно очко. То есть не проиграет в основное время».

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