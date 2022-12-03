Нидерланды — США: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата мира по футболу

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира Нидерланды – США.

Ставка: победа Нидерландов за 1.91.

«Сборная Нидерландов очень уверенно провела групповой этап в Катаре и по делу стала первой в своём квартете. Команда отлично укомплектована и показала на поле слаженность и полное взаимопонимание между игроками.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Один пропущенный мяч в трёх встречах лишь подтверждает, что нидерландцы монолитны в обороне, да и атака находится на высоком уровне. Соперник по 1/8 финала у европейцев попался достаточно удобный, и они должны обыгрывать такого оппонента.

США не могут похвастаться подобными успехами на стадии группового раунда и лишь в последнем туре обеспечили себе проход в плей-офф, минимально обыграв неуступчивый Иран. Однако американцы и сами неплохо смотрелись по качеству обороны и тоже лишь однажды пропустили, довольно грамотно действуя в защитных построениях. Теперь североамериканский коллектив ждёт непростое испытание, ведь в очных встречах перевес практически целиком на стороне соперника.

На мой взгляд, в этой паре есть явный фаворит и особой интриги ждать не приходится. Нидерланды на порядок сильнее провели матчи группы и набрали хороший ход. У США есть сложности с реализацией и не факт, что сборная сможет распечатать ворота соперника.

Полагаю, что европейцы смогут вырвать победу в основное время и пройдут в следующий раунд турнира, учитывая преимущество в классе и кондициях. Мой прогноз — победа Нидерландов за коэффициент 1.91».

Экспресс с коэффициентом 22.0.

Где покажут матч Нидерланды — США.

Впервые с ЧМ-1994 ни одна сборная не набрала 9 очков в группе.

Прогноз на матч Нидерланды — США с коэффициентом 8.00.

Прогноз на матч Аргентина — Австралия с коэффициентом 3.70.