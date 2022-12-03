«Витязь» — «Северсталь»: трансляция, по какому каналу покажут, где смотреть онлайн

3 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Северсталь». Начало – в 14:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «Витязя» в основное время можно с коэффициентом 2.36. Победа череповчан по итогам 60 минут оценивается в 2.54.

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Витязь» — «Северсталь» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.12.

Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 3.95. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Экспресс с коэффициентом 22.0.

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