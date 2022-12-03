Прогноз Дарьи Мироновой на матч чемпионата мира Нидерланды – США

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2022 Нидерланды – США.

Ставка: тотал меньше 2 мячей с коэффициентом 2.06.

«Ван Гал — это футбол старого поколения, в котором оборона стоит во главе всего. Хотя и американцы, несмотря на всю молодость и дерзость, придерживаются строгости. Поэтому самым главным фактором в этом матче станет использование голевых моментов, контратаки. Все в оборонке, но кто-то должен забивать.

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Американцы уже выполнили свою супер задачу и даже находятся в топ-5 по игре в первых таймах. Никому не уступили и позволили лишь один удар по своим воротам. С одной стороны можно похвалить тренерскую тактику, с другой — мощь полузащитников. Но вот во вторых таймах команда играет хуже, ни разу не забила и больше позволяет соперникам.

Гакпо своих шансов не упустит, а вот у американцев в ответ нет стабильного финишера. Возможно, в плане обороны тренер сборной США не будет ничего менять, но присматривать за Гакпо придётся — это опасность номер один. Кондиции — важная составляющая. Американцы потратили много эмоциональных и физических сил в матче против Ирана.

Ключевые игроки пахали в каждом матче, соперник будет выматывать. У команды Нидерландов было больше шансов на восстановление из-за ротации. Поэтому будет больше свежести, глубины, а американцам снова придётся трудиться на износ теми силами, которые есть.

Ставить против своих рука не поднимается, конечно, у Нидерландов есть преимущество, поэтому остановлюсь на тотале меньше 2 мячей».

Экспресс с коэффициентом 22.0.

Где покажут матч Нидерланды — США.

Прогноз на матч Нидерланды — США с коэффициентом 8.00.

Прогноз на матч Аргентина — Австралия с коэффициентом 3.70.

Определились все пары участников 1/8 финала ЧМ-2022.