Прогноз Дарьи Мироновой на матч чемпионата мира Нидерланды – США

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2022 Нидерланды – США.
Ставка: тотал меньше 2 мячей с коэффициентом 2.06.
«Ван Гал — это футбол старого поколения, в котором оборона стоит во главе всего. Хотя и американцы, несмотря на всю молодость и дерзость, придерживаются строгости. Поэтому самым главным фактором в этом матче станет использование голевых моментов, контратаки. Все в оборонке, но кто-то должен забивать.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Американцы уже выполнили свою супер задачу и даже находятся в топ-5 по игре в первых таймах. Никому не уступили и позволили лишь один удар по своим воротам. С одной стороны можно похвалить тренерскую тактику, с другой — мощь полузащитников. Но вот во вторых таймах команда играет хуже, ни разу не забила и больше позволяет соперникам.
Гакпо своих шансов не упустит, а вот у американцев в ответ нет стабильного финишера. Возможно, в плане обороны тренер сборной США не будет ничего менять, но присматривать за Гакпо придётся — это опасность номер один. Кондиции — важная составляющая. Американцы потратили много эмоциональных и физических сил в матче против Ирана.
Ключевые игроки пахали в каждом матче, соперник будет выматывать. У команды Нидерландов было больше шансов на восстановление из-за ротации. Поэтому будет больше свежести, глубины, а американцам снова придётся трудиться на износ теми силами, которые есть.
Ставить против своих рука не поднимается, конечно, у Нидерландов есть преимущество, поэтому остановлюсь на тотале меньше 2 мячей».
Экспресс с коэффициентом 22.0.
Где покажут матч Нидерланды — США.
Прогноз на матч Нидерланды — США с коэффициентом 8.00.
Прогноз на матч Аргентина — Австралия с коэффициентом 3.70.
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