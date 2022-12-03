Прогноз на бой Тайсон Фьюри — Дерек Чисора от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на Тайсон Фьюри — Дерек Чисора

Ставка: тотал меньше 9.5 раунда за 1.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Найти шансы Чисоры на победу в этом бою гораздо тяжелее, чем в предыдущих. Он уже давным-давно прошёл свой пик, уже четыре года он чередует серии побед с сериями поражений. Его побил не только Александр Усик, но и дважды Джозеф Паркер. На фоне результатов Тайсона Фьюри это выглядит совсем удручающе.

Цыганский король ищет себе новый вызов после завершения трилогии с Деонтеем Уайлдером и победы над Диллианом Уайтом. Супертяжёлый вес сейчас настолько беден талантами, что ему придётся в третий раз бить Дерека Чисору. Для Фьюри это уже не конкуренция, гораздо интереснее было бы наблюдать за ним в бою с Александром Усиком, но имеем то, что имеем.

Ставить на победителя боя не имеет смысла, если вы, конечно, не фанат Чисоры. Тут уже нужно смотреть, сколько раундов продержится Дерек. Рискнём предположить, что слишком рано он не упадёт. В первых раундах Чисора ещё может быть опасен, и Фьюри не станет форсировать события.

Весной Фьюри за шесть раундов разделался с Диллианом Уайтом, который будет посвежее Чисоры, и дважды бил британца. Стало быть, есть вероятность, что с Дереком Фьюри может управиться ещё быстрее.

Экспресс с коэффициентом 22.0.

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