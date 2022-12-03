Нидерланды — США: эксперты оценили шансы команд в 1/8 финала ЧМ-2022

3 декабря на ЧМ-2022 по футболу в матче 1/8 финала встретятся сборные Нидерландов и США. Начало игры запланировано на 18:00 мск.

В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Эксперты считают фаворитами голландцев: поставить на победу Нидерландов можно с коэффициентом 1.95. Шансы США оценили коэффициентом 4.60, а ничья идёт за 3.40.

Сделать ставку на выход в 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерландов можно с коэффициентом 1.47. Выход в следующий раунд американцев оценён в 2.90.

Букмекеры считают, что матч Нидерланды — США не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.62.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.18. Гол голландцев оценивают в 1.27, а на то, что забьют американцы, можно поставить за 1.66.

Экспресс с коэффициентом 22.0.

Прогноз на матч Нидерланды — США с коэффициентом 8.00.

Определились все пары участников 1/8 финала ЧМ-2022.

Впервые с ЧМ-1994 ни одна сборная не набрала 9 очков в группе.

Прогноз на матч Аргентина — Австралия с коэффициентом 3.70.