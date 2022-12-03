Прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Аргентина — Австралия

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре Аргентина – Австралия.

Ставка: обе забьют за 2.75.

Аргентинцам достался, наверное, самый простой из возможных соперников в плей-офф, но это только на бумаге. Австралийцы уже стали авторами нескольких сюрпризов на турнире, их не стоит сбрасывать со счетов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аргентина тоже успела показать себя как с хорошей стороны, так и не очень. Саудовская Аравия, которой Месси и компания проиграли в 1-м туре чемпионата мира, едва ли была сильнее этой Австралии.

Конечно, с исходом этого матча угадать очень просто. Чтобы ставить здесь против Аргентины, нужно быть либо гением, либо дураком. Мы попробуем совместить всё хорошее, что только можно будет найти в этом матче, потому что банальная победа фаворита идёт с мизерным коэффициентом 1.20 и совсем не привлекает.

В победе Аргентины сомнений очень мало, эти сборные просто разного уровня, а очередной недооценки Лионель Скалони уже не допустит. «Соккеруз» хоть и аутсайдер, но они не безнадёжны, на групповом этапе австралийцы забивали в каждом матче, играли очень агрессивно и не боялись авторитетов.

Номинальные гости не станут уходить без боя, как минимум на один забитый мяч от них можно рассчитывать, тем более что оборона аргентинцев далека от идеала.

Экспресс с коэффициентом 22.0.

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