Нидерланды — США: прогноз Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Нидерланды – США.
Ставка: тотал больше 25.5 фола за 1.85.
«Первые матчи 1/8 финала чемпионата мира стартуют 3 декабря. Начинаем с матча Нидерланды — США.
Нидерланды достаточно уверенно прошли свою группу по результату, но точно не по игре. Есть претензии к команде Луи ван Гала, на родине очень недовольны тем, как голландцы выступают.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Лидеры себя не проявляют. И даже матч с Катаром оставил достаточно много вопросов, хоть и была победа 2:0. Матчи с Сенегалом и Эквадором тоже ложатся в общую историю.
Голландцы пока играют не на свой потенциал, не в силу своих игроков. Возможно, из-за схемы, возможно, из-за состояния своих лидеров, в частности Мемфиса Депая. Пока нет вопросов только к Гакпо, забивающему в каждом матче. Выглядит он прекрасно.
Американцы — самая молодая команда чемпионата мира. Здорово они бегут, хорошо, качественно играют в обороне. В целом заслуженно сборная США вышла из группы.
Но это всё лирика. В отдельно взятом матче может произойти всё что угодно. Опыта больших матчей сборной США не хватает, у голландцев его побольше, особенно у тренерского штаба. Но всё возможно. Голландцы забивают в каждой игре, но мало создают, а американцы надёжно действуют в обороне.
Что бросилось в глаза? И те и другие много фолят. У Нидерландов было и 15 фолов, и 19 фолов с Катаром, в другом матче — 13. У американцев — 15, 15, 10. Только в последней игре фолили меньше, чем Иран, всего 10 раз. Но, мне кажется, здесь получится быстрая игра, где количество фолов должно быть большим — больше 25.5. Учитывая статистику, то, как играют команды, думаю, футбол будет вязким, с большим количеством единоборств и фолов».
Экспресс с коэффициентом 22.0.
Где покажут матч Нидерланды — США.
«Реал» готов купить Мбаппе при определённых условиях.
Прогноз на матч Нидерланды — США с коэффициентом 8.00.
- 3 декабря 2022
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:03
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
00:21
-
00:14