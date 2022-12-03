Нидерланды — США: прогноз Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Нидерланды – США.

Ставка: тотал больше 25.5 фола за 1.85.

«Первые матчи 1/8 финала чемпионата мира стартуют 3 декабря. Начинаем с матча Нидерланды — США.

Нидерланды достаточно уверенно прошли свою группу по результату, но точно не по игре. Есть претензии к команде Луи ван Гала, на родине очень недовольны тем, как голландцы выступают.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Лидеры себя не проявляют. И даже матч с Катаром оставил достаточно много вопросов, хоть и была победа 2:0. Матчи с Сенегалом и Эквадором тоже ложатся в общую историю.

Голландцы пока играют не на свой потенциал, не в силу своих игроков. Возможно, из-за схемы, возможно, из-за состояния своих лидеров, в частности Мемфиса Депая. Пока нет вопросов только к Гакпо, забивающему в каждом матче. Выглядит он прекрасно.

Американцы — самая молодая команда чемпионата мира. Здорово они бегут, хорошо, качественно играют в обороне. В целом заслуженно сборная США вышла из группы.

Но это всё лирика. В отдельно взятом матче может произойти всё что угодно. Опыта больших матчей сборной США не хватает, у голландцев его побольше, особенно у тренерского штаба. Но всё возможно. Голландцы забивают в каждой игре, но мало создают, а американцы надёжно действуют в обороне.

Что бросилось в глаза? И те и другие много фолят. У Нидерландов было и 15 фолов, и 19 фолов с Катаром, в другом матче — 13. У американцев — 15, 15, 10. Только в последней игре фолили меньше, чем Иран, всего 10 раз. Но, мне кажется, здесь получится быстрая игра, где количество фолов должно быть большим — больше 25.5. Учитывая статистику, то, как играют команды, думаю, футбол будет вязким, с большим количеством единоборств и фолов».

Экспресс с коэффициентом 22.0.

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