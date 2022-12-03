Названы шансы Месси забить гол в матче 1/8 финала чемпионата мира

3 декабря состоится матч 1/8 финала чемпионата мира Аргентина – Австралия. Начало запланировано на 22:00 мск.

В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Эксперты считают фаворитами аргентинцев: поставить на победу команды Лионеля Скалони можно с коэффициентом 1.21. На победу Австралии дают коэффициент 16.0. Ничья в основное время идёт за 7.30.

Букмекеры не сомневаются в том, что в 1/4 финала ЧМ-2022 пройдут аргентинцы, и предлагают поставить на это событие с коэффициентом 1.10. Сделать ставку на выход австралийцев в следующий раунд можно за 8.70.

Лионель Месси является ключевым футболистом сборной Аргентины. Если он забьёт гол в матче 1/8 финала ЧМ-2022, сыграет коэффициент 1.70.

Поставить на индивидуальный тотал Месси больше 1.5 мяча можно за 4.47.

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