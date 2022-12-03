Тайсон Фьюри — Дерек Чисора 3: прогноз Дмитрия Кудряшова на бой

Российский экс-претендент на титул в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) боксёр Дмитрий Кудряшов сделал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Дерек Чисора.
Ставка: победа Тайсона Фьюри в 7–9 раундах с коэффициентом 3.99.
«Если рассматривать с технической точки зрения, у Чисоры есть шанс на размашистый оверхенд. Фьюри пропускал этот удар от Стива Каннингема, человека, который меньше и не так сильно бьёт. Но у них уже были два поединка, и Чисора свой удар не донёс.
Фьюри – нестандартный боксёр, умеющий приспосабливаться и нивелирующий опасность. Габариты на его стороне. Он будет контролировать дистанцию прямой рукой и вязать Чисору при любой опасности.
Больших шансов у Дерека не вижу. Только в оверхенде. Фьюри порой пропускает и падает. Правда, потом встаёт, но шанс есть. Никакого «вау» от поединка не жду. Ничего у Чисоры не будет получаться, и Фьюри будет контролировать дистанцию.
Почему именно этот бой? Чисора – большое имя в Англии, Фьюри тоже. Они могут собрать стадион. Спортивная составляющая – поскольку они уже дрались два раза и в этих поединках всё было понятно, я не вижу смысла в третьей встрече.
Фьюри не тот боксёр, который обладает разовой нокаутирующей мощью. Он замучает Чисору контролем. Не даст сопернику разойтись. Это ни для кого не секрет. После половины боя Чисора скажет: «Хватит, вообще ничего не получается». Замучается и после восьмого раунда устанет сам. «No mas».
Экспресс с коэффициентом 22.0.
Артур Арутюнян сделал прогноз на бой Шлеменко — Исмаилов.
Прогноз Ивана Штыркова на бой Шлеменко — Исмаилов на RCC 13.
Кормье не уверен, что Анкалаев заслуживает титульный бой.
- 3 декабря 2022
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:03
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
00:21
-
00:14