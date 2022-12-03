Тайсон Фьюри — Дерек Чисора 3: прогноз Дмитрия Кудряшова на бой

Российский экс-претендент на титул в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) боксёр Дмитрий Кудряшов сделал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Дерек Чисора.

Ставка: победа Тайсона Фьюри в 7–9 раундах с коэффициентом 3.99.

«Если рассматривать с технической точки зрения, у Чисоры есть шанс на размашистый оверхенд. Фьюри пропускал этот удар от Стива Каннингема, человека, который меньше и не так сильно бьёт. Но у них уже были два поединка, и Чисора свой удар не донёс.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Фьюри – нестандартный боксёр, умеющий приспосабливаться и нивелирующий опасность. Габариты на его стороне. Он будет контролировать дистанцию прямой рукой и вязать Чисору при любой опасности.

Больших шансов у Дерека не вижу. Только в оверхенде. Фьюри порой пропускает и падает. Правда, потом встаёт, но шанс есть. Никакого «вау» от поединка не жду. Ничего у Чисоры не будет получаться, и Фьюри будет контролировать дистанцию.

Почему именно этот бой? Чисора – большое имя в Англии, Фьюри тоже. Они могут собрать стадион. Спортивная составляющая – поскольку они уже дрались два раза и в этих поединках всё было понятно, я не вижу смысла в третьей встрече.

Фьюри не тот боксёр, который обладает разовой нокаутирующей мощью. Он замучает Чисору контролем. Не даст сопернику разойтись. Это ни для кого не секрет. После половины боя Чисора скажет: «Хватит, вообще ничего не получается». Замучается и после восьмого раунда устанет сам. «No mas».

Экспресс с коэффициентом 22.0.

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