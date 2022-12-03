Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко: прогноз на бой 3 декабря

Представляем вашему вниманию прогноз на бой Магомед Исмаилов – Александр Шлеменко.

Ставка: победа Исмаилова за 1.31.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Шторм в последних боях совсем не впечатлял своей формой. Такое впечатление, что он больше времени посвятил борьбе с алкоголем, руганью с Емельяненко и другими бойцами, а в тренировочный зал заглядывал редко. Если ещё в августе, когда бой с Исмаиловым сорвался, Александр не выглядел андердогом, то сейчас отыскать его шансы на победу не так уж просто.

Всё сведётся к одному вопросу: сможет ли Мага затащить Шлеменко в борьбу до того, как он выдохнется, или нет. Бой будет пятираундовый, и если Шторм переживёт первые два, то у него будут шансы на победу.

Только это маловероятно, слишком слабой была оборона Александра в последних боях. Исмаилов начнёт газовать без раскачки, его преимущество в физической мощи и борьбе станет ключевым фактором, который решит исход противостояния уже в одном из первых раундов.

Экспресс с коэффициентом 22.0.

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