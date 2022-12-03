Исмаилов — Шлеменко: по какому каналу покажут, смотреть онлайн, трансляция боя

3 декабря в Екатеринбурге состоится главный российский турнир 2022 года RCC 13. В главном бою встретятся легенда российских ММА Александр «Шторм» Шлеменко (61-14) и самый яркий боец страны Магомед «Лысый хищник» Исмаилов (17-3).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Главный бой вечера начнётся не ранее 21:30 мск. Поединок в прямом эфире покажут на телеканале «РЕН ТВ».

Шлеменко подходит к бою после ничьей с Клебером Соузой и поражения в поединке с Александром Иличем.

Магомед в последнем официальном бою проиграл Владимиру Минееву, а 7 октября провёл выставочный поединок с Иличем, у которого выиграл.

Букмекеры не сомневаются, что победу одержит Магомед Исмаилов, и предлагают поставить на это событие с коэффициентом 1.30. Победу Шлеменко эксперты оценили коэффициентом 3.80.

Аналитики уверены, что бой продлится всю дистанцию: ставки на тотал меньше 2.5 раунда принимаются за 2.47, а тотал больше 2.5 раунда идёт за 1.54.

Экспресс с коэффициентом 22.0.

Шлеменко и Исмаилов успешно сделали вес перед боем на RCC 13.

Прогноз на бой Исмаилов — Шлеменко.

Артур Арутюнян сделал прогноз на бой Шлеменко — Исмаилов.

Прогноз Ивана Штыркова на бой Шлеменко — Исмаилов на RCC 13.