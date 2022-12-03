Аргентина — Австралия: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата мира

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Аргентина — Австралия.

Ставка: победа Аргентины с форой (-1.5) за 1.66.

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«Удивительно, как команды вроде Австралии выходят из группы и оказываются в числе 16 сильнейших на планете. Но это не проблема «Соккеруз», что куда более мастеровитые Дания и Тунис оказываются в столь печальном состоянии. И тех и других австралийцы каким-то образом обыграли с одинаковым счётом, а у их обоих соперников проявилась полная импотенция в атаке.

Думаю, что на этом сказка гостей мундиаля из страны кенгуру подошла к концу. Аргентина не имеет подобных проблем в нападении, она будет исправно создавать моменты, в чём мы уже не раз убеждались за эти две недели, ну и с большой долей вероятности забивать.

На этом ЧМ уже, конечно, случалось немало сенсаций, но, если каким-то чудом скромненькой Австралии удастся избежать поражения в игре со столь мощным соперником и одним из фаворитов турнира, можно будет смело заканчивать с прогнозами».

Экспресс с коэффициентом 24.8.

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