Исмаилов — Шлеменко: прогноз Вячеслава Василевского на бой

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский сделал прогноз на бой Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко.

Ставка: победа Исмаилова за 1.31.

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«Непрофессионально проводить три боя за такой промежуток времени, учитывая его предыдущие бои. Один бой Саша проиграл сразу, другой поединок провёл очень слабо, хотя соперник был ни о чём.

Шлеменко гонится за деньгами на старом имени. Думаю, в этом противостоянии нет никакой спортивной составляющей. Здесь всё понятно: Исмаилов победит нокаутом».

Экспресс с коэффициентом 24.8.

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