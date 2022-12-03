Исмаилов — Шлеменко: прогноз Вячеслава Василевского на бой
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Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский сделал прогноз на бой Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко.
Ставка: победа Исмаилова за 1.31.
«Непрофессионально проводить три боя за такой промежуток времени, учитывая его предыдущие бои. Один бой Саша проиграл сразу, другой поединок провёл очень слабо, хотя соперник был ни о чём.
Шлеменко гонится за деньгами на старом имени. Думаю, в этом противостоянии нет никакой спортивной составляющей. Здесь всё понятно: Исмаилов победит нокаутом».
Экспресс с коэффициентом 24.8.
Прогноз Александра Поветкина на бой Шлеменко — Исмаилов.
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Прогноз Ивана Штыркова на бой Шлеменко — Исмаилов на RCC 13.
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