Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Анахайм».
Ставка: победа «Миннесоты» с форой (-2.5) за 2.54.
Предстоящая встреча совсем не обещает подарить особенной интриги ни по результату, ни по игре. «Миннесота» пришла в себя после не лучшего периода в начале ноября и теперь снова выигрывает регулярно.
В пяти последних матчах у команды четыре победы, и лишь с «Торонто» она не смогла совладать, однако всё равно оказала достойное сопротивление (3:4). Стоит отметить, что все эти матчи проходили на домашнем льду.
С мотивацией никаких проблем не возникнет, но их и так не могло быть, ведь терять очки сейчас нельзя. У «Миннесоты» великолепно работает нападение – меньше трёх шайб не забрасывали в четырёх последних играх, а Кирилл Капризов ассистирует партнёрам девять матчей подряд и уже побил рекорд клуба. «Анахайму» предложить сопернику в целом нечего – это худшая команда чемпионата на данной стадии сезона.
У «уток» серия из четырёх поражений, на выезде они уступили в пяти предыдущих встречах. Гости плохо реализуют моменты и больше одного гола в основное время не забивали в трёх из четырёх последних игр. «Миннесота» выиграла в 11 матчах подряд с «Анахаймом», а в двух последних – с разницей минимум в три шайбы. И в четырёх из шести очных игр соперников забивалось минимум шесть голов. Возьмём победу хозяев с форой (-2.5).
Экспресс с коэффициентом 24.8.
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