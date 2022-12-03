Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов: бесплатная трансляция, по какому каналу смотреть

3 декабря в Екатеринбурге состоится главный российский турнир 2022 года RCC 13. В главном бою встретятся легенда российских ММА Александр «Шторм» Шлеменко (61-14) и самый яркий боец страны Магомед «Лысый хищник» Исмаилов (17-3).
Главный бой вечера начнётся не ранее 21:30 мск. Поединок в прямом эфире покажут на телеканале РЕН ТВ.
Шлеменко подходит к бою после ничьей с Клебером Соузой и поражения в поединке с Александром Иличем.
Магомед в последнем официальном бою проиграл Владимиру Минееву, а 7 октября провёл выставочный поединок с Иличем, у которого выиграл.
Букмекеры не сомневаются, что победу одержит Магомед Исмаилов, и предлагают поставить на это событие с коэффициентом 1.30. Победу Шлеменко эксперты оценили коэффициентом 3.80.
Аналитики уверены, что бой продлится всю дистанцию: ставки на тотал меньше 2.5 раунда принимаются за 2.47, а тотал больше 2.5 раунда идёт за 1.54.
Экспресс с коэффициентом 24.8.
Прогноз Ивана Штыркова на бой Шлеменко — Исмаилов на RCC 13.
Артур Арутюнян сделал прогноз на бой Шлеменко — Исмаилов.
Прогноз на бой Исмаилов — Шлеменко.
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