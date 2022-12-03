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Жеребьёвка Кубка России по футболу: все пары, кто с кем сыграет, результаты

Жеребьёвка Кубка России по футболу: все пары, кто с кем сыграет, результаты
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Состоялась жеребьёвка Кубка России по футболу — 2022/2023. Были определены пары четвертьфинала Пути регионов (нижняя сетка) и Пути РПЛ (верхняя сетка).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Все пары нижней сетки плей-офф

  • «Уфа» — «Ахмат»
  • «Акрон» — «Торпедо»
  • «Волга» — «Зенит»
  • «Звезда» — «Пари НН»

Все пары верхней сетки плей-офф

  • «Локомотив» — «Спартак»
  • «Крылья Советов» — «Динамо»
  • «Ростов» — «Урал»
  • ЦСКА — «Краснодар»

Матчи четвертьфинала Кубка России состоятся в 2023 году. В Путь регионов попали команды, занявшие третьи места в своих группах: «Пари Нижний Новгород», «Зенит», «Ахмат» и «Торпедо». В Пути РПЛ команды, занявшие вторые места в группах, сыграют с лидерами групп.

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