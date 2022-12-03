Жеребьёвка Кубка России по футболу: все пары, кто с кем сыграет, результаты
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Состоялась жеребьёвка Кубка России по футболу — 2022/2023. Были определены пары четвертьфинала Пути регионов (нижняя сетка) и Пути РПЛ (верхняя сетка).
Все пары нижней сетки плей-офф
- «Уфа» — «Ахмат»
- «Акрон» — «Торпедо»
- «Волга» — «Зенит»
- «Звезда» — «Пари НН»
Все пары верхней сетки плей-офф
- «Локомотив» — «Спартак»
- «Крылья Советов» — «Динамо»
- «Ростов» — «Урал»
- ЦСКА — «Краснодар»
Матчи четвертьфинала Кубка России состоятся в 2023 году. В Путь регионов попали команды, занявшие третьи места в своих группах: «Пари Нижний Новгород», «Зенит», «Ахмат» и «Торпедо». В Пути РПЛ команды, занявшие вторые места в группах, сыграют с лидерами групп.
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