Жеребьёвка Кубка России по футболу: все пары, кто с кем сыграет, результаты

Состоялась жеребьёвка Кубка России по футболу — 2022/2023. Были определены пары четвертьфинала Пути регионов (нижняя сетка) и Пути РПЛ (верхняя сетка).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Все пары нижней сетки плей-офф

«Уфа» — «Ахмат»

«Акрон» — «Торпедо»

«Волга» — «Зенит»

«Звезда» — «Пари НН»

Все пары верхней сетки плей-офф

«Локомотив» — «Спартак»

«Крылья Советов» — «Динамо»

«Ростов» — «Урал»

ЦСКА — «Краснодар»

Матчи четвертьфинала Кубка России состоятся в 2023 году. В Путь регионов попали команды, занявшие третьи места в своих группах: «Пари Нижний Новгород», «Зенит», «Ахмат» и «Торпедо». В Пути РПЛ команды, занявшие вторые места в группах, сыграют с лидерами групп.

Экспресс с коэффициентом 24.8.

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