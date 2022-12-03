Нидерланды — США: результат матча 1/8 финала ЧМ-2022, как сыграли, какой счёт

Завершился первый матч 1/8 финала чемпионата мира – 2022 между сборными Нидерландов и США. Команды встречались на стадионе «Халифа Интернейшнл». Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо из Бразилии.
Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Победу одержала команда Нидерландов – 3:1.
На 10-й минуте защитник Дензел Думфрис получил передачу у края штрафной и прострелил вдоль ворот, а набежавший Мемфис Депай в касание низом пробил в угол. В концовке первой половины матча Дейли Блинд точным ударом из района 11-метровой отметки удвоил преимущество своей команды.
На 76-й минуте после удара Хаджи Райта мяч по замысловатой дуге залетел в дальний угол ворот оранжевых. Развить успех сборной США не удалось – спустя пять минут Дензел Думфрис забил третий мяч команды Луи ван Гала. Итог – 3:1, сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира в Катаре.
Соперником Нидерландов по четвертьфиналу станет победитель пары Аргентина — Австралия, чей матч также пройдёт сегодня, 3 декабря. Начало встречи – в 22:00 мск.
Экспресс с коэффициентом 24.8.
Дзюба объяснил, почему Промес сильнее Веллитона.
Валерий Баринов: считаю глупостью делать паспорт болельщика.
Сборная США в третий раз подряд вылетела в 1/8 финала чемпионата мира.
- 3 декабря 2022
-
21:30
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:54
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:30