Нидерланды — США: результат матча 1/8 финала ЧМ-2022, как сыграли, какой счёт

Завершился первый матч 1/8 финала чемпионата мира – 2022 между сборными Нидерландов и США. Команды встречались на стадионе «Халифа Интернейшнл». Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо из Бразилии.

Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Победу одержала команда Нидерландов – 3:1.

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На 10-й минуте защитник Дензел Думфрис получил передачу у края штрафной и прострелил вдоль ворот, а набежавший Мемфис Депай в касание низом пробил в угол. В концовке первой половины матча Дейли Блинд точным ударом из района 11-метровой отметки удвоил преимущество своей команды.

На 76-й минуте после удара Хаджи Райта мяч по замысловатой дуге залетел в дальний угол ворот оранжевых. Развить успех сборной США не удалось – спустя пять минут Дензел Думфрис забил третий мяч команды Луи ван Гала. Итог – 3:1, сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира в Катаре.

Соперником Нидерландов по четвертьфиналу станет победитель пары Аргентина — Австралия, чей матч также пройдёт сегодня, 3 декабря. Начало встречи – в 22:00 мск.

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