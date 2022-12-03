Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Калгари» — «Вашингтон».
Ставка: победа «Вашингтона» за 3.05.
Вратарь «Калгари» Якоб Маркстрём подытожил матч предыдущего игрового дня с «Монреалем» словами «Сейчас я отстой». Так он прокомментировал пропущенную шайбу уже на 13-й секунде встречи, ставшую следствием его выхода из ворот.
При этом «Калгари» за весь матч допустил всего 19 бросков по своим воротам, но проиграл матч со счётом 1:2. Это поражение для «Калгари» стало пятым за шесть последних игр.
У Александра Овечкина настроение чуть лучше. Две голевые передачи с «Сиэтлом» означают, что российский форвард «Вашингтона» набирал два очка и более в пяти из семи последних матчей. Вот только игру в гостях у «Сиэтла» команда из столицы США проиграла.
«Вашингтон» для «Калгари» – неудобный соперник. Вот уже семь матчей подряд канадцы не могут выиграть у «Кэпиталз» в основное время. «Вашингтон» вот уже четыре игры подряд чередует победы и поражения. Визит к команде, находящейся в кризисе, – отличный повод снова набрать очки как «Вашингтону», так и Овечкину.
Ови в прекрасной форме и явно настроен закрыть вопрос с рекордом Горди Хоу до конца этого года. Ставим на победу «Вашингтона» за коэффициент 3.05.
Экспресс с коэффициентом 8.25.
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Прогноз на матч «Барыс» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.20.
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