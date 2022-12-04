Эксперты оценили шансы Аргентины выиграть ЧМ-2022 после выхода в 1/4 финала

3 декабря определились первые участники 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу. Аргентина одержала победу в матче с Австралией (2:1), а Нидерланды обыграли США (3:1).
9 декабря в 22:00 в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре пройдёт матч Аргентина – Нидерланды.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Эксперты считают фаворитами аргентинцев: поставить на победу команды Месси можно с коэффициентом 2.27. Шансы Нидерландов оценили коэффициентом 3.70, а ничья идёт за 3.20.
Сделать ставку на выход в 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентины можно с коэффициентом 1.55. Выход в полуфинал Нидерландов оценён в 2.63.
Аргентина по-прежнему остаётся одним из главных фаворитов на победу в ЧМ-2022. Сейчас на её победу на мундиале дают коэффициент 5.80. До начала чемпионата мира букмекеры предлагали ставить на команду Месси за 6.20. Небольшие изменения.
Эксперты не изменили своего мнения и по поводу основного претендента на победу в ЧМ-2022 – это Бразилия. Сделать ставку на неё предлагают за 3.40.
Экспресс с коэффициентом 8.25.
Месси опередил Марадону и Роналду по голам на чемпионатах мира.
Прогноз на матч Англия — Сенегал с коэффициентом 2.55.
Эмилиано Мартинес: Месси – это 99,9% сборной Аргентины.
- 4 декабря 2022
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:30
-
01:00
-
00:30
-
00:15
- 3 декабря 2022
-
23:45
-
23:15
-
21:30
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:54
-
17:45
-
17:15