Эксперты оценили шансы Аргентины выиграть ЧМ-2022 после выхода в 1/4 финала

3 декабря определились первые участники 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу. Аргентина одержала победу в матче с Австралией (2:1), а Нидерланды обыграли США (3:1).

9 декабря в 22:00 в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре пройдёт матч Аргентина – Нидерланды.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Эксперты считают фаворитами аргентинцев: поставить на победу команды Месси можно с коэффициентом 2.27. Шансы Нидерландов оценили коэффициентом 3.70, а ничья идёт за 3.20.

Сделать ставку на выход в 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентины можно с коэффициентом 1.55. Выход в полуфинал Нидерландов оценён в 2.63.

Аргентина по-прежнему остаётся одним из главных фаворитов на победу в ЧМ-2022. Сейчас на её победу на мундиале дают коэффициент 5.80. До начала чемпионата мира букмекеры предлагали ставить на команду Месси за 6.20. Небольшие изменения.

Эксперты не изменили своего мнения и по поводу основного претендента на победу в ЧМ-2022 – это Бразилия. Сделать ставку на неё предлагают за 3.40.

Экспресс с коэффициентом 8.25.

Месси опередил Марадону и Роналду по голам на чемпионатах мира.

Прогноз на матч Англия — Сенегал с коэффициентом 2.55.

Эмилиано Мартинес: Месси – это 99,9% сборной Аргентины.

Прогноз на матч Франция — Польша с коэффициентом 2.65.