Прогноз Дарьи Мироновой на матч Англия — Сенегал 1/8 финала ЧМ-2022

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2022 Англия – Сенегал.
Ставка: победа Англии за 1.54.
«Сенегальцы вышли в плей-офф, обыграв Катар и сборную Эквадора. И если победа в матче с Катаром очевидна, то успех в матче с Эквадором — тяжело было предположить. Как показывает практика этого турнира — всё возможно.
Мы уже неоднократно видели, как аутсайдеры обыгрывают грандов футбола. У Сенегала хороший подбор игроков: выделяются сильный центр защиты Кулибали и Диалло, также в атаке — Сарр, что может доставить проблемы сборной Англии.
Но, конечно, в этом матче сборная Сенегала будет рассчитывать в первую очередь на строгую игру в обороне и искать моменты, чтоб подловить англичан на контратаках. Это может дать свой эффект, учитывая то, что в центре защиты у англичан Магуайр, который очень медлительный. А если брать картину в целом, то шутки закончились, это плей-офф. Фавориты должны просыпаться и играть на полную мощность.
Если рассматривать выступление Англии на групповом этапе, то лишь США смогли им противостоять на равных, а где-то даже переигрывать. Иран и Уэльс совершенно ничего не показали гранду, так что в игре англичан точно прослеживается хорошая тенденция и можно смело ожидать продолжения участия в следующих этапах.
Есть возможность добавить. Самое время для Англии творить историю, которая начнётся в плей-офф с матча с Сенегалом. Победа Англии».
Экспресс с коэффициентом 8.25.
Определилась первая пара 1/4 финала чемпионата мира.
Прогноз на матч Франция — Польша с коэффициентом 2.65.
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