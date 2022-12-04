Прогноз Дарьи Мироновой на матч Англия — Сенегал 1/8 финала ЧМ-2022

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2022 Англия – Сенегал.

Ставка: победа Англии за 1.54.

«Сенегальцы вышли в плей-офф, обыграв Катар и сборную Эквадора. И если победа в матче с Катаром очевидна, то успех в матче с Эквадором — тяжело было предположить. Как показывает практика этого турнира — всё возможно.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Мы уже неоднократно видели, как аутсайдеры обыгрывают грандов футбола. У Сенегала хороший подбор игроков: выделяются сильный центр защиты Кулибали и Диалло, также в атаке — Сарр, что может доставить проблемы сборной Англии.

Но, конечно, в этом матче сборная Сенегала будет рассчитывать в первую очередь на строгую игру в обороне и искать моменты, чтоб подловить англичан на контратаках. Это может дать свой эффект, учитывая то, что в центре защиты у англичан Магуайр, который очень медлительный. А если брать картину в целом, то шутки закончились, это плей-офф. Фавориты должны просыпаться и играть на полную мощность.

Если рассматривать выступление Англии на групповом этапе, то лишь США смогли им противостоять на равных, а где-то даже переигрывать. Иран и Уэльс совершенно ничего не показали гранду, так что в игре англичан точно прослеживается хорошая тенденция и можно смело ожидать продолжения участия в следующих этапах.

Есть возможность добавить. Самое время для Англии творить историю, которая начнётся в плей-офф с матча с Сенегалом. Победа Англии».

Экспресс с коэффициентом 8.25.

Определилась первая пара 1/4 финала чемпионата мира.

Прогноз на матч Франция — Польша с коэффициентом 2.65.

Эмилиано Мартинес: Месси – это 99,9% сборной Аргентины.

Прогноз на матч Англия — Сенегал с коэффициентом 2.55.