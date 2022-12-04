«Ак Барс» — «Динамо»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо».

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.82.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Позавчера «Ак Барс» показал, что при должном отношении к делу может обыграть кого угодно. Против «Локомотива» казанцы выдали лучшую за две недели игру. А отставка Знарка ещё больше встряхнёт команду – в хорошем смысле.

С дополнительной мотивацией будут играть опальные игроки, любимчикам бывшего главного придётся всё доказывать заново. К тому же в последних матчах явно прибавляют такие звёзды команды, как Шипачёв и Воронков.

Бело-голубые вот уже больше месяца скорее мучаются, чем играют, сильных соперников не побеждали аж с 1 ноября. Да и тем, кто уступает им в мастерстве, динамовцы умудряются проигрывать вчистую. Добавьте болезни некоторых игроков и нестабильность вратарской бригады. В матче будет забито больше шести шайб, а фаворит – хозяева. Всё же более надёжная ставка на тотал больше 4.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 8.25.

Знарок не подавал в отставку, его уволили с поста.

Прогноз на матч «Куньлунь» — СКА с коэффициентом 3.40.

Знарок ушёл из «Ак Барса», но Казань уже не спасти.

Прогноз на матч «Барыс» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.20.