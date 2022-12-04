Франция — Польша: прогноз Егора Титова на матч чемпионата мира по футболу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Франция – Польша.
Ставка: Мбаппе забьёт за 1.86.
«Французы показали яркую игру в первых двух матчах, обеспечили себе выход из группы, а в 3-м туре выпустили резервных игроков. В принципе, это ожидалось, Дешам ротирует при каждой возможности. В итоге проиграли 0:1 Тунису, но вряд ли это выбьет команду из колеи.
Сейчас вернутся в состав все лидеры, в первую очередь Килиан Мбаппе. Думаю, им не составит большого труда выбить из турнира поляков.
Польша показала до ужаса унылый футбол, создала, наверное, меньше всех голевых моментов, почти всё время просидела у своих ворот, но вышла в 1/8 финала. Победителей не судят. Щенсны затащил команду в плей-офф чемпионата мира, он проводит выдающийся турнир. Но, думаю, в одиночку он не сможет протащить поляков ещё дальше. В матче с Аргентиной мы видели, что команда слабо ему помогает.
Думаю, Франция выйдет дальше. А кому забивать в её составе, если не Мбаппе, находящемуся в невероятной форме. Так что ставлю на его гол».
Экспресс с коэффициентом 8.25.
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