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Эксперты оценили шансы «Спартака» продлить серию побед до шести матчей КХЛ

Эксперты оценили шансы «Спартака» продлить серию побед до шести матчей КХЛ
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4 декабря состоится матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Спартак». Начало игры запланировано на 14:00 мск.

Гришин умело управляет красно-белыми, и они уже занимают шестое место в Западной конференции. Их серия побед достигла пяти матчей.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Поставить на то, что она продлится до шести встреч, можно с коэффициентом 1.80 (учитывая ОТ и буллиты).

Если она всё-таки прервётся и выиграет «Витязь», то сыграет коэффициент 2.05 (с учётом ОТ и буллитов).

Эксперты считают, то матч «Витязь» — «Спартак» будет нерезультативным. Тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.85, а тотал меньше 5.5 шайбы за 1.43.

Экспресс с коэффициентом 8.25.

Прогноз на матч «Барыс» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.20.

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Прогноз на матч «Металлург» — «Автомобилист» с коэффициентом 4.05.

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