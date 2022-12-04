Эксперты оценили шансы «Спартака» продлить серию побед до шести матчей КХЛ

4 декабря состоится матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Спартак». Начало игры запланировано на 14:00 мск.
Гришин умело управляет красно-белыми, и они уже занимают шестое место в Западной конференции. Их серия побед достигла пяти матчей.
Поставить на то, что она продлится до шести встреч, можно с коэффициентом 1.80 (учитывая ОТ и буллиты).
Если она всё-таки прервётся и выиграет «Витязь», то сыграет коэффициент 2.05 (с учётом ОТ и буллитов).
Эксперты считают, то матч «Витязь» — «Спартак» будет нерезультативным. Тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.85, а тотал меньше 5.5 шайбы за 1.43.
Экспресс с коэффициентом 8.25.
Прогноз на матч «Барыс» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.20.
Знарок не подавал в отставку, его уволили с поста.
Прогноз на матч «Металлург» — «Автомобилист» с коэффициентом 4.05.
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