Владимир Плющев сделал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист»

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист».
Ставка: победа «Металлурга» за 1.84.
«Магнитка» в последнее время здорово катит и выигрывает с большим запасом прочности – пять побед подряд с общим счётом 15:5. В пятницу в сверхпринципиальном матче уральцы смотрелись гораздо увереннее чемпиона. Превзошли ЦСКА по движению, по моментам, по уверенности.
«Автомобилист» же после ударного ноября притормаживает. В последнее время у команды Заварухина возникают проблемы против не самых сильных соперников: овертайм дома с «Барысом» и мучения в Астане, практически проигранный матч «Трактору» и поражение от «Салавата».
Забивать получается хуже, в обороне участились сбои и провалы. «Магнитка» не будет играть в открытый хоккей, и вряд ли мы увидим больше пяти голов на двоих, но победу «Металлурга» увидим точно. Так что выбираю ставку победа «Металлурга» в основное время».
Экспресс с коэффициентом 8.25.
Прогноз на матч «Металлург» — «Автомобилист» с коэффициентом 4.05.
Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА с коэффициентом 5.10.
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