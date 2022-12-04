Франция — Польша: эксперты назвали фаворита в матче 1/8 финала ЧМ-2022

4 декабря состоится матч 1/8 финала чемпионата мира Франция – Польша. Начало запланировано на 18:00 мск.
В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Эксперты считают фаворитами французов: поставить на победу Франции можно с коэффициентом 1.33. Шансы поляков оценили коэффициентом 11.5. Ничья в основное время идёт за 5.30.
Букмекеры не сомневаются в том, что в 1/4 финала ЧМ-2022 пройдёт Франция, и предлагают поставить на это событие с коэффициентом 1.15. Сделать ставку на выход Польши в следующий раунд можно за 6.40.
Букмекеры считают, что матч Франция – Польша будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.43. Гол Франции оценивают в 1.09, а на то, что отличится сборная Польши, можно поставить за 2.12.
Экспресс с коэффициентом 11.46.
Прогноз на матч Англия — Сенегал с коэффициентом 2.55.
Прогноз на матч Франция — Польша с коэффициентом 2.65.
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