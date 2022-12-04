«Авангард» — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Авангард» — «Трактор».
Ставка: победа «Авангарда» за 1.74.
«В Челябинске началась неделя звёзд, но у главной команды региона настроение отнюдь не праздничное. После перестановок в тренерском штабе «Трактор» в Уфе впервые за полтора месяца забил больше трёх голов, но пропустил от проблемного «Салавата» сразу шесть. Команда проиграла в пяти из шести последних встреч, на льду не видим ни солидности, ни уверенности в себе.
«Авангард» — явный фаворит матча. В последнее время всё ярче выглядят российские лидеры атаки «ястребов» — Толчинский и Грицюк. Появилась жёсткость при игре в обороне: при желании омичи способны закрыть даже таких звёздных соперников, как ЦСКА.
Наконец, хозяева отдыхали три дня и будут свежее. Победа «Авангарда» окажется не только уверенной, но и красивой, а сам матч будет результативным. Моя ставка – победа «Авангарда» в основное время».
Экспресс с коэффициентом 11.46.
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