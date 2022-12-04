Англия — Сенегал: прогноз Константина Генича на встречу 1/8 финала ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Англия – Сенегал.
Ставка: тотал матча 1-2 гола за 1.80.
Сборная Англии, набрав семь очков в своей группе, вышла с первого места на вторую команду группы А, а это Сенегал. Сенегальцы — большие молодцы. После 0:2 с Нидерландами в 1-м туре они не расклеились, в следующих двух матчах забили пять мячей (три — Катару, два — Эквадору). Мощная, крепкая команда даже без своего лидера Садио Мане.
Всё равно есть качественные исполнители впереди, выходящие со скамейки. Кулибали — опора и надежда в центре обороны. В воротах Менди, который, может быть, не лучшим образом сыграл против Нидерландов, но в целом вратарь высокого класса.
Англия забила девять мячей на групповом этапе — это больше всех, но футбол команда показывает, мягко говоря, не самый содержательный, особенно если отталкиваться от игры со сборной США. Думаю, что-то похожее мы вполне можем увидеть и в матче 1/8 финала. В мощи, конечно, Сенегал англичан превосходит, но те поизящнее, поаккуратнее работают с мячом. Это самая дорогая команда чемпионата мира, но футбол она показывает не самый дорогой.
Думаю, будет низовой матч, причём с большим количеством единоборств. Если голы и будут, то только со стандартов. Англичане любят забивать со стандартов, да и сенегальцы тоже, мы это видели на групповом этапе.
Мой прогноз — 1-2 гола в основное время за 1.80. Я бы даже, может быть, рассмотрел вариант 0-1 гол в матче. Тут коэффициент пожирнее – 2.70. Нужна либо ничья 0:0, либо чья-то победа 1:0. Почему нет. Думайте сами — решайте сами».
Экспресс с коэффициентом 11.46.
Прогноз Александра Елагина на матч Англия — Сенегал.
Где покажут матч Англия — Сенегал.
Стали известны результаты жеребьёвки Кубка России.
- 4 декабря 2022
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:30
-
01:00
-
00:30
-
00:15
- 3 декабря 2022
-
23:45
-
23:15
-
21:30
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
19:45