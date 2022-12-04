Максим Лебедев сделал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Трактор» в Омске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» – «Трактор».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 2.20.

«Авангард» в последнее время как-то сбился с победной поступи, перейдя в режим «одна победа в двух матчах».

Лучшие прогнозы на КХЛ.

У «Трактора» в активе (хотя лучше тут подойдёт словосочетание «в пассиве») действующая серия из четырёх поражений. И вообще, две победы в 10 последних матчах. В сумме это даёт 43,4% набранных очков, а на выезде этот и без того скромный показатель падает до 35,3%.

За последние 10 лет в матчах этих соперников «Авангард» наиграл на весьма скромное преимущество по количеству побед. Но при этом в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ на «ястребиных» площадках, у «Трактора» преимущество – шесть побед против четырёх.

Наконец, челябинцы будут играть третий матч через день, тогда как «Авангард» отдыхал четверо суток, что на третий месяц беспробудного регулярного сезона бесценно.

Учитывая всё вышеизложенное и текущее состояние команд, прогнозирую домашнюю победу «Авангарда» с преимуществом от двух шайб и более».

Экспресс с коэффициентом 11.46.

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