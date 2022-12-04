Прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Автомобилист»

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Автомобилист».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.51.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Думается, «Магнитка» вышла на привычный режим, о чём лучше всего говорит действующая серия из пяти побед подряд. Причём в серии этой дважды обыгран «Салават», досталось ЦСКА, а бедный «Куньлунь» и вовсе был вывернут «мехом внутрь». То есть у «Магнитки» всё хорошо.

У «Автомобилиста» тоже всё не хуже. Правда, семиматчевая победная серия накрылась медным тазом в Уфе, но даже с этим поражением у «Автомобилиста» в десяти последних матчах девять побед. В турнирной таблице Восточной конференции соперники идут рядышком, тютелька в тютельку, причём на самом верху.

В статистике личных встреч, если оттуда убрать плей-офф и предсезонные «товарняки», то получается совсем небольшое преимущество «Магнитки». А в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Магнитогорске, и вовсе ничья – пять на пять.

Поскольку соперники будут играть друг с другом дважды подряд, сперва в Магнитогорске, а потом в Екатеринбурге, то вырисовываются два домашних матча с хозяйскими победами. Но прогнозировать второй матч мы будем только после первого. А в первом предположу достаточно упорную игру с тоталом выше 5.5 шайбы, по итогам которой хозяева наберут два очка».

Экспресс с коэффициентом 11.46.

Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА с коэффициентом 5.10.

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Прогноз на матч «Куньлунь» — СКА с коэффициентом 3.40.

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