Прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Англия — Сенегал

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Англия – Сенегал.
Ставка: тотал больше 2 мячей за 1.70.
«Все ждут довольно закрытой игры, но, на мой взгляд, здесь как раз может получиться достаточно быстрый футбол. Африканцам вообще не очень нравится тактический футбол, тем более против европейских сборных, которые в этом плане лучше подготовлены. Они должны брать скоростью, выносливостью. В том же матче с голландцами Сенегал лучше атаковал, острее, но ему не повезло в ряде моментов.
Когда Англии пытаешься предложить сыграть на встречных курсах, она может подхватить, несмотря на какие-то тренерские установки. Там футболисты высокого класса, которые верят в себя, в свои возможности. Они точно считают себя сильнее Сенегала, поэтому могут тоже раскрыться. И там уже начнётся противостояние исполнителей, кто лучше реализует шансы.
Поставлю на тотал больше 2 мячей. Может получиться и 1:1, но верю, что кто-то вырвет победу в основное время».
Экспресс с коэффициентом 11.46.
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Прогноз на матч Англия — Сенегал с коэффициентом 2.55.
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