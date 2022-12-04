Прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Англия — Сенегал

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Англия – Сенегал.

Ставка: тотал больше 2 мячей за 1.70.

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«Все ждут довольно закрытой игры, но, на мой взгляд, здесь как раз может получиться достаточно быстрый футбол. Африканцам вообще не очень нравится тактический футбол, тем более против европейских сборных, которые в этом плане лучше подготовлены. Они должны брать скоростью, выносливостью. В том же матче с голландцами Сенегал лучше атаковал, острее, но ему не повезло в ряде моментов.

Когда Англии пытаешься предложить сыграть на встречных курсах, она может подхватить, несмотря на какие-то тренерские установки. Там футболисты высокого класса, которые верят в себя, в свои возможности. Они точно считают себя сильнее Сенегала, поэтому могут тоже раскрыться. И там уже начнётся противостояние исполнителей, кто лучше реализует шансы.

Поставлю на тотал больше 2 мячей. Может получиться и 1:1, но верю, что кто-то вырвет победу в основное время».

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