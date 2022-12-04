Ставка Александра Елагина на матч ЧМ-2022 Франция – Польша 4 декабря

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Франция – Польша.
Ставка: обе забьют за 2.32.
«Французы уверенно выиграли свою группу, пусть и уступили в последнем туре Тунису. Там сначала засчитали гол Гризманна, затем его отменили, но это не повлияло на итоговое положение. В 1982 году команды уже встречались на чемпионате мира, и тогда победили поляки. Франция не проигрывала в последних семи матчах с поляками. Французы стали первый действующим чемпионом мира с 2006 года, вышедшим в плей-офф.
Это будет первый матч Польши в плей-офф чемпионата мира с 1986 года. Франция пять раз преодолевала барьер 1/8 финала мировых первенств. Это будет третий раз, когда Польша встретится с действующими чемпионами на финальных турнирах чемпионата мира.
Два предыдущих случились в 1974 и 1978 годах, и тогда поляки не проигрывали. Польша нанесла всего пять ударов в створ ворот в трёх матчах турнира. Антуан Гризманн создал 11 моментов, а это больше всех в команде. Килиан Мбаппе нанёс 16 ударов по воротам на текущем турнире.
Вратарь поляков — Войцех Щенсны — отразил уже два пенальти на этом турнире. Пока ещё ни одному голкиперу не удалось отразить три пенальти по ходу одного чемпионата мира. В командах играют отличные бомбардиры. Это будет битва Мбаппе и Левандовски, поэтому можно ожидать голы с обеих сторон».
Экспресс с коэффициентом 13.35.
Где покажут матч Франция — Польша.
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Александр Мостовой сделал прогноз на матч Франция — Польша.
- 4 декабря 2022
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