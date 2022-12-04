Франция — Польша: прогноз Алексея Андронова на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Франция — Польша.
Ставка: обе забьют за 2.38.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
«Ещё одна очень интересная игра 1/8 финала чемпионата мира. Немногие ожидали увидеть поляков на этой стадии. Да и, прямо скажем, сборная Польши в группе не показала тот футбол, который был бы достоин плей-офф. Но когда у тебя в команде есть Роберт Левандовски, ты всегда можешь на него рассчитывать.
Я думаю, что Польша всё-таки сообразит, как доставлять мяч до Левандовского, перестанет бояться. В плей-офф бояться уже нечего, нужно играть на своих сильных качествах.
У сборной Франции есть некоторые проблемы в обороне. Думаю, Левандовски сможет найти в ней прореху и воспользоваться ей. Конечно, французы — фавориты, но, на мой взгляд, хорошая ставка на этот матч — обе забьют.
Коэффициент – 2.38. Вряд ли кто-то будет играть на 0:0. И поляки уж точно знают, что им на 0:0 играть бессмысленно».
Экспресс с коэффициентом 13.35.
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Прогноз на матч Англия — Сенегал с коэффициентом 2.55.
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