Япония — Хорватия: дата матча, где смотреть онлайн, коэффициенты

5 декабря состоится матч 1/8 финала чемпионата мира Япония — Хорватия. Начало – в 18:00 мск.
Смотреть матч в прямом эфире на территории России можно на телеканале «Матч!»
Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хорватам: поставить в букмекерских конторах на победу Хорватии можно с коэффициентом 2.12. Успех Японии оценивается в 3.88. На ничью дают коэффициент 3.40.
Букмекеры считают, что встреча Япония — Хорватия не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.39, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.62.
Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 2.06. Заключить пари на то, что как минимум одна из команд не сумеет отличиться, можно за 1.80.
Экспресс с коэффициентом 13.35.
Златко Далич: Япония заслужила победу над Испанией.
Салихова: сомневаюсь, что в Азиатской конфедерации все будут рады России.
Аршавина на ЧМ-2022 удивила сборная Марокко.
- 4 декабря 2022
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:15
-
08:00
-
07:30