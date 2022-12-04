Прогноз на матч ЧМ-2022 по футболу Англия – Сенегал от Александра Елагина

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Англия – Сенегал.

Ставка: победа Англии с форой (-1) за 1.93.

«Англичане без видимых проблем первенствовали в своей группе и не потерпели ни одного поражения, лишь однажды сыграв вничью. Сенегал проиграл в первом туре голландцам, но затем дважды выиграл.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Заметим, что сенегальцы сражались без своего лучшего форварда — Садио Мане. Это будет первый в истории матч между соперниками. Кстати, Сенегал стал 42-й сборной и седьмой африканской, с которой англичане играют на стадии плей-офф.

На стадии плей-офф англичан с африканцами турнирная сетка сводит во второй раз. Впервые в четвертьфинале в 1990 году английская сборная, в которой под руководством Бобби Робсона блистали Пол Гаскойн и Гарри Линекер, обыграла Камерун в дополнительное время — 3:2. В 7 матчах с африканскими командами в финальных турнирах англичане ни разу не проиграли: четыре победы и три ничьи. На ЧМ-2018 Англия с великим трудом обыграла Тунис — 2:1.

В 1/8 финала, как эта стадия появилась, Англия проходит в нее в восьмой раз, в пяти из семи предыдущих попыток всё сложилось для них удачно. За ти участия в чемпионатах мира Сенегал шесть раз играл против европейцев и выиграл трижды, однажды сыграл вничью и дважды проиграл.

Гарри Кейн пока голов не забивал, но отдал уже три результативные передачи, повторив достижение Дэвида Бекхэма для британских игроков. Маркус Рэшфорд стал лучшим бомбардиром команды, забив три гола всего за 107 сыгранных минут. Думаю, эти парни и помогут Англии пройти дальше».

Экспресс с коэффициентом 13.35.

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Прогноз на матч Англия — Сенегал с коэффициентом 2.55.