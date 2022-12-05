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Япония — Хорватия: эксперты назвали фаворита матча 1/8 финала ЧМ-2022

Япония — Хорватия: эксперты назвали фаворита матча 1/8 финала ЧМ-2022
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5 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках 1/8 финала встретятся сборные Японии и Хорватии. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами хорватов: поставить на победу команды Златко Далича можно с коэффициентом 2.12. Шансы Японии оценили коэффициентом 4.00, ничья идёт за 3.30.

Букмекеры считают, что матч Япония — Хорватия не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.20, а ТМ 2.5 идёт за 1.65.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.10. Гол Японии оценивают в 1.59, а на то, что отличится сборная Хорватии, можно поставить за 1.28.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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