Бразилия — Южная Корея: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022

5 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках 1/8 финала встретятся сборные Бразилии и Южной Кореи. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!»
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами бразильцев: поставить на победу команды Тите можно с коэффициентом 1.31. Шансы Кореи оценили коэффициентом 12.00, ничья идёт за 5.60.
Букмекеры считают, что матч Бразилия — Южная Корея будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.84, а ТМ 2.5 идёт за 2.08.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.48. Гол Бразилии оценивают в 1.07, а на то, что отличится сборная Южной Кореи, можно поставить за 2.18.
Экспресс с коэффициентом 7.70.
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