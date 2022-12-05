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Бразилия — Южная Корея: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022

Бразилия — Южная Корея: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022
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5 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках 1/8 финала встретятся сборные Бразилии и Южной Кореи. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами бразильцев: поставить на победу команды Тите можно с коэффициентом 1.31. Шансы Кореи оценили коэффициентом 12.00, ничья идёт за 5.60.

Букмекеры считают, что матч Бразилия — Южная Корея будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.84, а ТМ 2.5 идёт за 2.08.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.48. Гол Бразилии оценивают в 1.07, а на то, что отличится сборная Южной Кореи, можно поставить за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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