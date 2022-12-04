«Айлендерс» — «Чикаго»: прогноз Максима Лебедева на игру НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» — «Чикаго».

Ставка: победа «Айлендерс» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.81.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Если «Чикаго» готовится пробивать дно, то подготовительные мероприятия идут успешно. Совсем на дно «ястребы» упасть пока не могут, поскольку место занято «Анахаймом», но если они проиграют ещё восемь матчей (а именно столько насчитывает текущая, на момент написания данного прогноза, серия «Чикаго»), то непременно там окажутся. В сезоне «Чикаго» набирает 36,4% очков, причём на выезде этот показатель ещё ниже, хоть и кажется, что ниже уже некуда – 33,3%.

«Айлендерс», несмотря на два поражения в последних матчах, смотрится весьма прилично и в зоне плей-офф Восточной конференции сидит крепко. В сезоне «островитяне» набирают ровно 60% очков, а дома это количество доходит до 66,7%. То есть тут всё понятно, кто фаворит, а кто не очень.

А вот статистика личных встреч у этих соперников весьма интересная. Начнём с того, что у «Чикаго» полуторное преимущество по количеству побед за последние двенадцать лет. При этом в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Нью-Йорке, равенство. Но ведь тогда и «Чикаго» было куда живее, а вот «Айлендерс», наоборот, играл не слишком.

Наконец, последнее. «Айлендерс» играет дома и через день. «Чикаго» будет проводить второй матч за календарные сутки, причём первым соперником будут «рейнджеры».

Вывод: домашняя победа «островитян» в основное время в достаточно весёлом по количеству заброшенных шайб матче. Тотал которого, думаю, превысит 5.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 13.35.

«Ак Барс» объявил о возвращении Билялетдинова.

Главный тренер «Колорадо»: Капризов — суперзвезда.

Знарок ушёл из «Ак Барса», но Казань уже не спасти.

Знарок не подавал в отставку, его уволили с поста.