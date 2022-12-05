«Авангард» — «Трактор»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона КХЛ, в котором «Авангард» принимал «Трактор».
Победу со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) одержали хозяева.
На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий омичей Арсений Грицюк с передач Семёна Чистякова и Сергея Толчинского. На последней минуте первого периода счёт сравнял Антон Бурдасов с передач Роба Хэмилтона и Алексея Бывальцева.
На шестой минуте второго периода Павел Дедунов с передачи Никита Михайлова вновь вывел хозяев вперёд. В конце второго периода Рид Буше и Арсений Грицюк сделали счёт 4:1.
На первой минуте третьего периода пятую шайбу в ворота гостей забросил Рид Буше с передачи Корбана Найта.
Следующий матч «Авангард» проведёт дома с «Салаватом Юлаевым». «Трактор» отправится в гости к «Сибири».
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