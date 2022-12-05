«Витязь» — «Спартак»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона КХЛ, в котором «Витязь» принимал на своём льду «Спартак».
Победу со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) одержали гости.
На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл форвард хозяев Станислав Яровой с передачи Скотта Уилсона.
На первой минуте второго периода Александр Хохлачёв сравнял счёт с передач Джоуи Кина и Романа Старченко. Через три минуты Шейн Принс вывел гостей вперёд с передачи Даниэля Усманова.
Третью шайбу «Спартака» в матче забросил Илья Талалуев с передач Тимура Хайруллина в начале третьего периода. На 11-й минуте периода счёт стал 4:1 — отличился Фил Вароне с передачи Ильи Талалуева.
Следующий матч «Витязь» сыграет в гостях с «Куньлунем». «Спартак» сыграет дома с «Локомотивом».
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