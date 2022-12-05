«Металлург» — «Автомобилист»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Магнитогорске в матче лидеров Восточной конференции местный «Металлург» принимал «Автомобилист».

Победу со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) одержали гости.

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На 55-й секунде матча счёт открыл форвард хозяев Максим Карпов. На 17-й минуте восстановил равенство в счёте Андрей Обидин.

В концовке второго периода «Автомобилист» вышел вперёд благодаря голу Даниила Тарасова с передач Джесси Блэкера и Стефана Да Косты.

После победы клуб из Екатеринбурга занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 55 очков. «Магнитка» с 52 очками находится на втором месте в таблице Востока.

Следующий матч команды также сыграют между собой, но уже в Екатеринбурге. Встреча начнётся 6 декабря в 17:00 мск.

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