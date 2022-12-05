Англия – Сенегал: результат матча, как сыграли, кто вышел в 1/4 финала ЧМ-2022

Сегодня, 4 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором играли сборные Англии и Сенегала. Команды встретились на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.
Стартовый свисток главного арбитра встречи Ивана Бартона прозвучал в 22:00 мск.
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В первые полчаса игры футболисты английской сборной владели мячом, однако именно Сенегал создавал опасные моменты. Подопечные Гарета Саутгейта отреагировали на выпады соперника — на 38-й минуте англичане убежали в атаку, Джуд Беллингем отдал передачу с фланга в штрафную, где Джордан Хендерсон уверенно реализовал момент.
Через 15 минут они провели ещё одну подобную атакуф лангом, окончанием которой стал гол Гарри Кейна после передачи Фила Фодена.
На 57-й минуте Англия забила свой третий гол и последний гол в этом матче — после очередной передачи Фила Фодена с фланга отличился Букайо Сака. Оставшиеся полчаса игры английская команда уверенно контролировала мяч и довела встречу до разгромной победы — 3:0.
В 1/4 финала сборная Англия сыграет с Францией. Матч состоится 10 декабря, начало в 22:00 мск.
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