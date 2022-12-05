Эксперты назвали фаворита матча Англия — Франция в 1/4 финала ЧМ-2022

4 декабря определилась ещё одна пара участников 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу. Франция одержала победу в матче с Польшей (3:1), а Англия обыграла Сенегал (3:0).

10 декабря в 22:00 в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре начнётся матч Англия – Франция.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Эксперты считают фаворитами французов: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 2.38. Шансы Англии оценили коэффициентом 3.20, а ничья идёт за 3.30.

Сделать ставку на выход в 1/2 финала ЧМ-2022 Франции можно с коэффициентом 1.72. Выход в полуфинал Англии оценён в 2.20.

Букмекеры считают, что матч Англия — Франция не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 13.35.

Мбаппе: я здесь для того, чтобы помочь сборной Франции взять титул.

Шалимов: вообще не хотел, чтобы поляки выходили из группы.

Рио Фердинанд: Мбаппе — наследник престола.

Левандовски не исключил, что выступит на следующем чемпионате мира.