Япония — Хорватия: ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Япония — Хорватия.



Ставка: ничья за 3.36.



«Сборная Японии очень здорово проявила себя на групповом этапе и вполне по делу стала первой по итогам раунда, обыграв и немцев, и испанцев. Команда показала характер, добыв свои выигрыши в волевом стиле, и будет опасна для любого противника в плей-офф. Да, возможно при подобных раскладах японцам было бы выгоднее попасть на Марокко в 1/8 финала, но они не стали ничего подсчитывать, а просто на отлично сделали свое дело.



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Что касается Хорватии, то команда смогла не уступить Бельгии в последнем противостоянии группы и отправила домой одного из фаворитов турнира, выйдя в плей-офф со второго места. Сборная имеет в составе классных исполнителей, у которых много опыта в подобного уровня выступлениях. Это может оказать ключевое значение, когда речь заходит о матчах навылет. Да и по качеству исполнительского мастерства «шашечные» всегда приятно радуют — футболисты выступают за ведущие европейские клубы и будут серьезно мотивированы пройти в следующий раунд соревнований.



На мой взгляд, эта пара примерно равна по своим силам и шансы на выигрыш практически одинаковы у обеих сторон. Япония лучше организована и уже не раз проявляла характер. Однако у хорватов больше опыта и по классу они, что ни говори, выше. Я считаю, что схватка пройдет интересно и зрелищно, а завершится все ничейным исходом в основное время», — сказал Мостовой.



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